Фонд Гейдара Алиева организовал в Лянкяране ифтар по случаю священного месяца Рамазан.

На ифтаре приняли участие 350 человек, в том числе члены семей шехидов, живущих в районе, семьи, ветераны войны, верующие и религиозные деятели

На церемонии были высоко оценены реализуемые со стороны президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, проекты в сфере организации благотворительных акций и оказания помощи людям, нуждающимся в социальной заботе.

На ифтаре говорилось о достоинствах месяца Рамазан, было отмечено, что этот месяц является воодушевлением единства, равенства и солидарности среди людей. Также были озвучены пожелания благополучия и мира нашей стране, прочитаны молитвы за упокой души великого лидера Гейдара Алиева, героических сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.