В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана столкнулись легковой автомобиль "LADA" и грузовик марки "Shacman".

Как сообщили Trend в МЧС, прибывшие на место происшествия спасательные силы Службы спасения особого риска извлекли из деформированного легкового автомобиля тело Аллахвердиева Мурада Талех оглу, 1997 года рождения, передает Day.Az.