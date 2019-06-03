https://news.day.az/society/1125566.html Страшная авария в Масазыре, есть погибший
Страшная авария в Масазыре, есть погибший
В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана столкнулись легковой автомобиль "LADA" и грузовик марки "Shacman".
Как сообщили Trend в МЧС, прибывшие на место происшествия спасательные силы Службы спасения особого риска извлекли из деформированного легкового автомобиля тело Аллахвердиева Мурада Талех оглу, 1997 года рождения, передает Day.Az.
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