https://news.day.az/society/1125599.html В двух поселках Баку будут перебои в подаче воды ОАО "Азерсу" приносит извинения за доставленные неудобства.
В двух поселках Баку будут перебои в подаче воды
В двух поселках Баку будут перебои в подаче воды.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", третьего июня на территории поселков Гарачухур и Зых Сураханского района Баку будут перебои в подаче питьевой воды в связи с работами по реконструкции магистрального трубопровода.
ОАО "Азерсу" приносит извинения за доставленные неудобства.
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