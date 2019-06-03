В двух поселках Баку будут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", третьего июня на территории поселков Гарачухур и Зых Сураханского района Баку будут перебои в подаче питьевой воды в связи с работами по реконструкции магистрального трубопровода.

ОАО "Азерсу" приносит извинения за доставленные неудобства.