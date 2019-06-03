https://news.day.az/society/1125638.html Необычная авария в Баку - ВИДЕО
Необычная авария в Баку - ВИДЕО
В Баку произошла необычная авария.
Как следует из видео, автомобиль марки "Audi", несмотря на отсутствие препятствий, начал неожиданно тормозить, сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.
В "Audi" врезалась машина, движущаяся следом.
В ходе расследования обстоятельств аварии, стало известно, что причиной остановки "Audi" стало не торможение автомобиля водителем, а срабатывание системы автоматической остановки из-за пешехода.
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