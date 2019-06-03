В Баку произошла необычная авария.

Как следует из видео, автомобиль марки "Audi", несмотря на отсутствие препятствий, начал неожиданно тормозить, сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az.

В "Audi" врезалась машина, движущаяся следом.

В ходе расследования обстоятельств аварии, стало известно, что причиной остановки "Audi" стало не торможение автомобиля водителем, а срабатывание системы автоматической остановки из-за пешехода.