На 31 мая 2019 года процесс выдачи компенсаций, осуществляемый согласно указу Президента Ильхама Алиева по проблемным кредитам физических лиц, реализован на 91,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на информацию Палаты надзора над финансовыми рынками.

Как сообщает Палата, из общего числа граждан (602 347 человек) компенсации получили 95,5 процента физических лиц. Граждане, которые еще не обратились за компенсацией по разным причинам (лица, находящиеся за пределами страны, умершие и по другим причинам) составили 27,5 тысячи граждан, из которых 20,5 тысячи граждан являются клиентами ликвидированных банков и небанковских кредитных организаций, а оставшиеся семь тысяч граждан являются клиентами действующих банков.

По сообщению финрегулятора, лица, не получившие компенсацию до 31 мая, могут обратиться в свои банки и к национальному почтовому оператору, представив документы для получения полагаемой компенсации.

Помимо этого, в Палата отметили, что рассматривается около 13 тысяч обращений граждан, на которые будет дан ответ со стороны созданного палатой апелляционного комитета по принципу резервирования.

Процесс выплат осуществлялся путем шести траншев со стороны министерства финансов Азербайджана в размере 600,1 миллиона манатов. Из выделенных средств 288,8 миллиона манатов были направлены на просроченные кредиты, оставшаяся сумма размером в 311,3 миллиона манатов были перечислены на карты граждан.

В рамках данного указа 107 миллионов манатов были направлены на погашение задолженностей по кредитным процентам и пеням у свыше 126 тысяч должников, являющихся клиентами банков и небанковских кредитных организаций.

В целях оперативного исполнения указа и прозрачности процесса 685 тысяч граждан осуществили 1,7 миллиона запросов на электронном портале, созданным палатой. В общей сложности общее количество просмотров на этом портале составило около трех миллионов. Было получено более 117 000 звонков из колл-центра 966.