https://news.day.az/society/1125646.html В честь Имадеддина Насими назвали планету В связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, Международный астрономический союз принял решение назвать одну из планет в его честь.
В честь Имадеддина Насими назвали планету
В связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, Международный астрономический союз принял решение назвать одну из планет в его честь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с таким предложением выступил азербайджанский астроном, член организации Айюб Гулиев.
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