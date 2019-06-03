В связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, Международный астрономический союз принял решение назвать одну из планет в его честь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с таким предложением выступил азербайджанский астроном, член организации Айюб Гулиев.

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