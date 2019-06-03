В Азербайджане состоится второй тур выпускных экзаменов на уровне общего (девятилетнего) среднего образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, девятого июня состоится второй тур выпускных экзаменов на уровне общего (девятилетнего) среднего образования для выпускников общеобразовательных учреждений городов Гянджа, Лянкяран, Нафталан, Шеки, Сумгайыт и районов Абшерон, Агдам, Агсу, Астара, Барда, Биласувар, Дашкесан, Геранбой, Гёйгель, Имишли, Кюрдамир, Огуз, Габала, Саатлы, Сабирабад, Шабран, Шамахы, Самух, Тартар, Хачмаз, Евлах и Зардаб.

Распечатать пропускной лист на экзамен можно, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/