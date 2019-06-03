https://news.day.az/society/1125769.html В Азербайджане детей начали называть новыми именами - Кушбар, Зейдпариз, Бахтишам и др. - СПИСОК
Стали известны имена, данные в Азербайджане младенцам в течение мая этого года.
На все обращения по новым именам был дан положительный ответ.
В Азербайджане детей начали называть новыми именами - Кушбар, Зейдпариз, Бахтишам и др. - СПИСОК
Стали известны имена, данные в Азербайджане младенцам в течение мая этого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, отмечается, что среди имен, поступивших через органы регистрации министерства юстиции в Специальную комиссию по именам и фамилиям при Терминологической комиссии, созданной при Кабмине, 28 новых.
В мае среди имен, которыми назвали младенцев, имеются: Кушбар, Зейдпариз, Пярван, Бахтишам, Суджур, Меврия, Матинар, Суэл, Лахига, Гутби, Коксал, Кубран, Ясаб, Узал, Милади и др.
На все обращения по новым именам был дан положительный ответ.
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