В Азербайджане выставили на продажу филиал завода - ФОТО
Второго июля в Азербайджане состоится очередной аукцион, в котором на продажу будет вынесено 85 объектов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.
Из них 19 - акционерные общества, 37 - малые государственные предприятия, 12 - неиспользуемые нежилые площади, 16 - транспортные средства и одно недостроенное строение.
Из вынесенных на приватизацию объектов 15 относятся к сфере обслуживания, пять к промышленности, одно - к сфере здравоохранения, остальные охватывают сельскохозяйственную и ремонтную сферы.
На приватизацию также вынесен Шамкирский филиал завода холодильников "Чинар".
Пять неиспользуемых нежилых площадей находятся в Баку, остальные - в других городах и районах республики.
Среди акционерных обществ в аукционе - предприятия сфер хлопководства, птицеводства, транспорта, строительства, ремонта, торговли, производства, переработки и т.д.
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