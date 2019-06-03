Второго июля в Азербайджане состоится очередной аукцион, в котором на продажу будет вынесено 85 объектов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Из них 19 - акционерные общества, 37 - малые государственные предприятия, 12 - неиспользуемые нежилые площади, 16 - транспортные средства и одно недостроенное строение.

Из вынесенных на приватизацию объектов 15 относятся к сфере обслуживания, пять к промышленности, одно - к сфере здравоохранения, остальные охватывают сельскохозяйственную и ремонтную сферы.

На приватизацию также вынесен Шамкирский филиал завода холодильников "Чинар".

Пять неиспользуемых нежилых площадей находятся в Баку, остальные - в других городах и районах республики.

Среди акционерных обществ в аукционе - предприятия сфер хлопководства, птицеводства, транспорта, строительства, ремонта, торговли, производства, переработки и т.д.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!