В Caspian Business Hotel прошел семейный вечер моды Family Look 2019, посвященный Международному дню защиты детей и Всемирному дню родетелей, которые отмечаются 1 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Family Look - это уникальный семейный стиль, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи. Данный стиль подразумевает одинаковую одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи. Чаще всего образцы Family Look можно увидеть на всевозможных фотосетах, однако, в последнее время данное направление набирает обороты и на улицах города.

В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, заслуженная актриса Метанет Искендерли, художница Милена Набиева, модельер Наргиз Мухтарова, президент Farrux Media, вице-президент Dünya Müstəqil Teleradio Али Гусейнов. Автор проекта и руководитель Star Kids Group - Айгюн Алиева, хореограф проекта - Сулейман Танехирли. Ведущий вечера - Шахрияр Абилов.

В дефиле приняли участие 45 детей и 35 родителей. Главная цель проекта - формирование модного вкуса в семейной среде, представление трендов семейной моды. Победители были определены в специальных номинациях.

Самая стильная семья - Солмаз Тагизаде и Гюнай Мамедова,

Самая современная семья - Фатима Алисой и Симран Ализаде,

Самая веселая семья - Фатима Гусейн и Ягмур Гусейнли,

Самая милая семья - Мехман Абушов и Хазар Абушов,

Суперсемья - Джамал Рагимов и Азерин Рагимова,

Молодая семья - Угур Велизаде и Айсель Велиева,

Самая дружная семья - Шафига Багирова, Ибрагим Багирзаде и Рауль Багиров,

Особенная семья - Эльшан Хабибли, Расим Хабибли, Айшан Хабибова и Гюнель Ахмедова,

Звездная семья - Сабина Алиева и Айгюн Алиева,

Самая яркая семья - Назиля Мамедзаде, Фарид Керимов и Сабина Мамедова,

Самая музыкальная семья - Айсу Мамедова, Эсма Мамедова и Гюнель Нагиева,

Самая интересная семья - Мовлан Аллахвердизаде, Саджад Аллахверди и Ламия Аллахвердиева,

Многодетная семья - Салаевы: Саваш, Джейхуна, Ариф, Севиндж, Вюсаля, Джейхун, Биньямин,

Творческая семья - Тамерлан Асадов и Хатира Асадова,

Самая спортивная семья - Али Гусейнли, Аху Гусейнли и Кенуль Гусейнова,

Самая привлекательная семья - Джамиль Гюльметли и Лейли Гюльметова,

Самая счастливая семья - Угур Байрамов и Нармин Байрамова,

Самая талантливая семья - Нихад Алиев, Угур Ализаде и Саадет Ализаде,

Самые дружные брат и сестра - Хейрулла Шыхларов и Василя Шыхларова,

The Favorite: Рауль Газизаде и Лейла Мамедова,

Маленькая копия мамы - Шямс Мамедова и Рейхан Мурадова,

Family Look - Ругия Абдуллазаде и Мухаммел Алмазов,

Самая красивая семья - Теймур Гасымов и Ляман Гасымова,

Авангард стиль - Омар Исаев и Эльшан Исаев,

Эффектная семья - Илькин Сарыев и Зюмруд Пянахова.

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