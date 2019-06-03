В Баку прошел семейный вечер моды Family Look 2019 - ФОТО
В Caspian Business Hotel прошел семейный вечер моды Family Look 2019, посвященный Международному дню защиты детей и Всемирному дню родетелей, которые отмечаются 1 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Family Look - это уникальный семейный стиль, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи. Данный стиль подразумевает одинаковую одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи. Чаще всего образцы Family Look можно увидеть на всевозможных фотосетах, однако, в последнее время данное направление набирает обороты и на улицах города.
В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, заслуженная актриса Метанет Искендерли, художница Милена Набиева, модельер Наргиз Мухтарова, президент Farrux Media, вице-президент Dünya Müstəqil Teleradio Али Гусейнов. Автор проекта и руководитель Star Kids Group - Айгюн Алиева, хореограф проекта - Сулейман Танехирли. Ведущий вечера - Шахрияр Абилов.
В дефиле приняли участие 45 детей и 35 родителей. Главная цель проекта - формирование модного вкуса в семейной среде, представление трендов семейной моды. Победители были определены в специальных номинациях.
Самая стильная семья - Солмаз Тагизаде и Гюнай Мамедова,
Самая современная семья - Фатима Алисой и Симран Ализаде,
Самая веселая семья - Фатима Гусейн и Ягмур Гусейнли,
Самая милая семья - Мехман Абушов и Хазар Абушов,
Суперсемья - Джамал Рагимов и Азерин Рагимова,
Молодая семья - Угур Велизаде и Айсель Велиева,
Самая дружная семья - Шафига Багирова, Ибрагим Багирзаде и Рауль Багиров,
Особенная семья - Эльшан Хабибли, Расим Хабибли, Айшан Хабибова и Гюнель Ахмедова,
Звездная семья - Сабина Алиева и Айгюн Алиева,
Самая яркая семья - Назиля Мамедзаде, Фарид Керимов и Сабина Мамедова,
Самая музыкальная семья - Айсу Мамедова, Эсма Мамедова и Гюнель Нагиева,
Самая интересная семья - Мовлан Аллахвердизаде, Саджад Аллахверди и Ламия Аллахвердиева,
Многодетная семья - Салаевы: Саваш, Джейхуна, Ариф, Севиндж, Вюсаля, Джейхун, Биньямин,
Творческая семья - Тамерлан Асадов и Хатира Асадова,
Самая спортивная семья - Али Гусейнли, Аху Гусейнли и Кенуль Гусейнова,
Самая привлекательная семья - Джамиль Гюльметли и Лейли Гюльметова,
Самая счастливая семья - Угур Байрамов и Нармин Байрамова,
Самая талантливая семья - Нихад Алиев, Угур Ализаде и Саадет Ализаде,
Самые дружные брат и сестра - Хейрулла Шыхларов и Василя Шыхларова,
The Favorite: Рауль Газизаде и Лейла Мамедова,
Маленькая копия мамы - Шямс Мамедова и Рейхан Мурадова,
Family Look - Ругия Абдуллазаде и Мухаммел Алмазов,
Самая красивая семья - Теймур Гасымов и Ляман Гасымова,
Авангард стиль - Омар Исаев и Эльшан Исаев,
Эффектная семья - Илькин Сарыев и Зюмруд Пянахова.
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