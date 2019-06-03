В этих районах Баку будут перебои в подаче газа
В Насиминском районе завтра будут перебои в подаче природного газа.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с подключением новых газопроводов из полиэтилена диаметрами 400, 160 и 110 мм к источнику подачи газа на улице Асифа Магеррамова Насиминского района завтра с 10:00 утра на определенной части Тбилисского проспекта, улиц Первая и Вторая Алатава, 20 Января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Д.Мамедгулузаде и Г.Алиева будут перебои в подаче газа, передает Day.Az.
В связи с ремонтными работами возможны и ограничения в подаче газа в Ясамальском и Наримановском районах. По окончанию ремонтных работ подача газа будет восстановлена.
ПО "Азеригаз" просит всех потребителей быть особенно внимательными при использовании бытового газа и соблюдать правила технической безопасности.
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