https://news.day.az/society/1125866.html В Баку ребенок чудом избежал страшной смерти из-за заснувшей бабушки - ПОДРОБНОСТИ
В одном из жилых домов на проспекте Иншаатчылар, у Университета культуры и искусств, ребенок чуть не выпал из окна. Как сообщили Day.Az очевидцы происшествия, студенты вуза вовремя заметили ребенка, стоящего в открытом окне, и попытались предпринять меры, растянув под окном тент.
В Баку ребенок чудом избежал страшной смерти из-за заснувшей бабушки - ПОДРОБНОСТИ
В Баку чудом удалось избежать трагедии, которая могла бы закончиться смертью ребенка.
В одном из жилых домов на проспекте Иншаатчылар, у Университета культуры и искусств, ребенок чуть не выпал из окна. Как сообщили Day.Az очевидцы происшествия, студенты вуза вовремя заметили ребенка, стоящего в открытом окне, и попытались предпринять меры, растянув под окном тент.
Несколько очевидцев инцидента сумели найти квартиру, в которой все происходило: выяснилось, что ребенок оставался один с бабушкой, которая заснула, очевидно забыв закрыть окно.
К счастью, трагедии удалось избежать.
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