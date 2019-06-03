В Баку чудом удалось избежать трагедии, которая могла бы закончиться смертью ребенка.

В одном из жилых домов на проспекте Иншаатчылар, у Университета культуры и искусств, ребенок чуть не выпал из окна. Как сообщили Day.Az очевидцы происшествия, студенты вуза вовремя заметили ребенка, стоящего в открытом окне, и попытались предпринять меры, растянув под окном тент.



Несколько очевидцев инцидента сумели найти квартиру, в которой все происходило: выяснилось, что ребенок оставался один с бабушкой, которая заснула, очевидно забыв закрыть окно.



К счастью, трагедии удалось избежать.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!