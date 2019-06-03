https://news.day.az/society/1125869.html Сильный пожар в многоэтажке в Сумгайыте - ПОДРОБНОСТИ
Сильный пожар в многоэтажке в Сумгайыте - ПОДРОБНОСТИ
В Сумгайыте на шахте многоэтажного жилого здания произошел пожар, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Десять жителей здания были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.
Согласно информации, в здании сгорели 50 погонных метров электрического кабеля и бытовые отходы.
Пожар был потушен.
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