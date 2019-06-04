С началом ХХ в. Баку все большую популярность начинает завоевывать футбол. Первые футбольные клубы начали создаваться в 1905 г. Они представляли в основном крупные Бакинские нефтепромышленные компании. Правда, ради исторической справедливости следует сказать, что еще Низами Гянджеви в знаменитой "Пятерице" упоминал игру, сильно напоминающую футбол, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В 1911 г. в Баку был проведен первый официальный чемпионат, победителем стала команда Английской нефтяной компании "Британский Клуб". В 1912 г. команда "Баку" провела первую международную игру в Тбилиси против команды "Сокол", в которой одержала победу со счетом 4:2.

В 1929 г. сборная Азербайджана по футболу провела в Тегеране свои первые товарищеские матчи против сборной Ирана, в которых одержала три крупные победы - 4:0, 4:1 и 11:0.

В 1914 г. в Азербайджане был создан Футбольный союз, который взял на себя организацию и проведение официальных городских первенств и других соревнований. Начиная с этого года, в стране стало традиционным создание организаций и обществ по различным видам спорта.

Однако расцвет азербайджанского футбола пришелся на советское время. Золотыми буквами в его историю вписан 1966 г.: бакинская команда "Нефтчи", заняв на чемпионате СССР 3-е место, завоевала бронзовые медали.

В том же году два игрока бакинской команды в составе сборной СССР приняли участие в чемпионате мира в Англии. Один из них - незабвенный Анатолий Банишевский - забил гол. Кстати, именно на этом мировом чемпионате советская команда впервые завоевала бронзовые медали (4-е место). В первой сборной СССР выступали 8 игроков "Нефтчи". В составе этой команды они провели один за другим 76 матчей и забили 26 голов.

К сожалению, ни один азербайджанский футбольный клуб не смог добиться значительных успехов и не снискал ларвы в чемпионатах СССР. Однако Азербайджан дал футбольному миру немало ярких имен, среди которых представители многих национальностей: арбитры Тофик Бахрамов и Эльдар Азизмзаде, тренер Ахмед Алескеров; вратари: Сергей Крамаренко, Александр Жидков: полевые игроки: Анатолий Банишевский, Алекпер Мамедов, Юрий Кузнецов, Казбек Туаев, Искендер Джавадов, Машаллах Ахмедов, Валерий Панчик (капитан Олимпийской команды СССР), Игорь Пономарев (в 1988 г. завоевал золотую медаль Сеульской Олимпиады), Назим Сулейманов, Вели Касумов и др.

Необходимо особо отметить вклад азербайджанских арбитров. Тофик Бахрамов стал вторым советским судьей, судившим на чемпионатах мира по футболу - после Николая Латышева. Высшим его достижением стал финальный матч на мировом чемпионате 1966 г. между командами Англии и ФРГ. Он был линейным арбитром матча (хотя судил и на поле). Основное время закончились ничьей: 2:2.

Этот финал стал самым интересным и драматичным на тот момент за всю историю чемпионатов: основного времени для выяснения отношений не хватило, и два достойных соперника продолжили битву в добавленные полчаса. Шла 110-я минута игры, когда английский форвард Херст с разворота пальнул по германским воротам. Мяч попал в перекладину, от которой отскочил почти вертикально вниз, ударился о землю и был выбит немцами на угловой.

Главный арбитр матча швейцарец Динст, явно не видевший траектории полета мяча, растерялся, но тут же нашел человека, на которого и возложил всю ответственность за судьбу матча.

Динет кинулся к своему ассистенту на линии, показав, что последнее слово будет не за ним, а за его помощником - советским рефери Бахрамовым. Тот взмахом флажка показал на центр, вызвав восторг Англии и ярость ФРГ. Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Бахрамов остался непреклонным.

Игра продолжилась, и незадолго до свистка, сигнализировавшего истечение дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч. Матч завершился счетом 4:2 в пользу Англии. Королева Великобритании после матча вручила Бахрамову "Золотой свисток" (приз, который доселе вручался только арбитрам в поле) и копию "Золотой богини".

Тофик Бахрамов стал первым советским арбитром, судившим финалы еврокубков. В 1972 г. он обслуживал матч Межконтинентального кубка между аргентинским "Индепендьенте" и голландским "Аяксом". В 2004 г. 14 октября в Баку в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира у входа в стадион, носящий теперь имя знаменитого судьи, был открыт памятник Бахрамову - в знак уважения за его заслуги перед футболом.

Другой известный арбитр Эльдар Азимзаде руководил финальной игрой футбольного турнира на Олимпийских Играх 1980 г. Алекпер Мамедов - единственный азербайджанский футболист, четырежды завоевавший звание чемпиона СССР, звание заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера. Самой большой доблестью его явились 4 гола, забитые в одном матче в 1955 г. в Италии в ворота местного чемпиона "Милана".

Анатолий Банишевский был "автором" 136 голов на чемпионатах СССР. Особо велика заслуга Банишевского в занятии сборной СССР 4-го места и награждении ее бронзовыми медалями на мировом чемпионате 1966 г. и серебряными медалями европейского первенства 1972 г.

После распада СССР и обретения независимости весной в 1992 г. была создана Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА), которая в 1994 г. была принята в УЕФА и ФИФА. С этого момента национальная сборная Азербайджана по футболу стала принимать участие в отборочных матчах чемпионата Европы 1996 г.

Первый независимый чемпионат 1992 г., в котором принимали участие 26 команд со всей республики, выиграл бакинский "Нефтчи". Бомбардиром первого чемпионата стал Назим Алиев из "Хазара" (Сумгайыт), с 39 забитыми голами.

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