https://news.day.az/society/1125929.html Страшная авария в Гаджигабуле, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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Страшная авария в Гаджигабуле, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10:13
В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на территории села Атбулаг.
По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с грузовиком КамАЗ погибли два человека, четверо пострадали.
Личность погибших и раненых уточняется.
По факту ведется расследование.
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11:24
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