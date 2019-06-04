10:13

В Гаджигабульском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зафиксирован на территории села Атбулаг.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля Mercedes с грузовиком КамАЗ погибли два человека, четверо пострадали.

Личность погибших и раненых уточняется.

По факту ведется расследование.

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11:24

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