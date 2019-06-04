В здании возле станции метро "Низами" в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован в новостройке на улице Балабабы Меджидова.

На место происшествия привлечены пожарные МЧС. Работы по тушению огня проводятся на восьмом этаже здания.

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