https://news.day.az/society/1125996.html В центре Баку горит новостройка - ФОТО - ВИДЕО
В центре Баку горит новостройка - ФОТО - ВИДЕО
В здании возле станции метро "Низами" в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован в новостройке на улице Балабабы Меджидова.
На место происшествия привлечены пожарные МЧС. Работы по тушению огня проводятся на восьмом этаже здания.
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