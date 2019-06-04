Видео, снятое на камеру системы "Безопасный город", шокировало всех.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент произошел напротив одной из школ в Баку.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 со знаком "такси" садится в машину. В этот момент на тихой скорости въезжает автомобиль марки Mercedes. Школьники пытаются пройти между автомобилями, однако внезапно водитель ВАЗ-2107 тронулся с места и, двигаясь в сторону детей, прижал их к Mercedes. Дети не погибли, но очень сильно пострадали. Возможно, водитель случайно перепутал педаль газа с тормозом или возникла неисправность в автомобиле.

Одну из пострадавших девочек госпитализировали с внутренним кровотечением.