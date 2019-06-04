5 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ясная погода, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 45-55%.

Прогноз погоды на Абшеронских пляжах

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем -34-39 градусов тепла, в горах ночью15-20, днем 24-29 градусов тепла.

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