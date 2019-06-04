В этом году на станциях бакинского метро будут установлены семь вентиляторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, глава электромеханической службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Нусрет Абдуллаев.

По его словам, на данный момент на станциях "Мемар Аджеми" и "Гара Гараев" устновлены вентиляторы мощностью 75 кВт.

"В настоящее время по специальному заказу в Баку доставлено семь вентиляторов Ventprom российского производства. Система управления вентиляции основана на немецком оборудовании Siemens и Schneider. В этом году на станциях будут заменены семь вентиляторов, а на следующий год планируется приобрести еще 10 вентиляторов", - сказал он.

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