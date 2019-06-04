Мусульмане всего мира отмечают Рамазан.

В этот светлый праздник, рассказывая о Баку, поговорим о главной мечети столицы - Тезепир. Она не самая старая, не самая величественная, но история Баку связана с ней неразрывно.

За те сто с хвостиком лет, прошедшие с тех пор, как был заложен первый камень этого храма, вокруг него вырос огромный город, видоизменилась прилегающая территория, сменилось не одно поколение. А мечеть все стоит, оставаясь средоточием устремлений и надежд верующих жителей столицы.

Сегодня Тезепир вырвана из тесного окружения аварийных кварталов и получила заслуживающее ее соседство в виде грандиозного парка и хороших дорог. Сама мечеть тоже не раз ремонтировалась и реконструировалась, расширились ее территория и инфраструктура. В 2009 году мечеть была капитально отремонтирована. А в августе прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонтно-восстановительным и реконструктивным работам в комплексе мечети Тезепир. На эти цели Управлению мусульман Кавказа было выделено 2 млн. манатов.

Но ничего этого не было в далеком 1905 году, когда все начиналось.

Как известно из истории, строительство мечети начала в 1905 году меценат Набат-ханум из известного в Азербайджане рода Ашурбековых. 23 июля 1905 г. на месте одноэтажной неказистой мечети был заложен первый камень фундамента мечети Тезепир. Строилась мечеть по проекту гражданского инженера Зивербека Ахмедбекова, архитектора, которому Баку многим обязан. К строительству Тезепир были привлечены самые лучшие мастера-зодчие того времени.

Строительные работы велись почти десять лет и завершились в 1914 году. Сама Набат-ханум до этого события не дожила, скончавшись в 1912-м году в возрасте 117 лет, и ее дело продолжил сын, Хаджи Аббас Гулу Рзаев.

Набат-ханум и ее сын похоронены у входа в мечеть...

По мнению специалистов, мечеть очень интересна по своей архитектуре. Она имеет площадь 1400 м², интерьер украшен узорами школы азербайджанской живописи и редкими образцами восточных орнаментов. Михраб и купол сделаны из мрамора. В мужском молельном зале имеется 52 люстры, в женском же - 5. Женская молельня сделана из фисташкового дерева. Декоративные элементы мечети, верхушки минаретов и надписи сделаны из золота, из него же выполнены многие надписи внутри здания. Купол, на котором шесть раз написано "Ля Илахя Илляллах", сделан из камня Гызылгая. Высота купола полтора метра.

Такой мечеть стала после последней реконструкции. Но за сто лет ей пришлось пережить немало потрясений.

Как и прочие культовые сооружения, после октябрьского переворота 1917 года мечеть Тезепир была закрыта, в первые годы советской власти в ней располагались кинотеатр и амбар. Вернулась она к верующим в 1943 году и с тех пор больше не закрывалась.

Интересна и сама история места, где располагается главная соборная мечеть Азербайджана. Есть несколько версий происхождения названия "Тезепир". Согласно одной из них, еще в XIV веке на месте нынешней мечети находилось жилище дервиша Абу Сайда аль-Бакуви, известного своей ученостью и гостеприимством. После смерти Бакуви его жилище было превращено в Пир - святое место. К началу XX века старый Пир обветшал, и на его месте была построена мечеть.

Есть и другая версия возникновения названия мечети. Согласно ей, произошло оно от названия квартала, в котором располагается мечеть.

Квартал начал формироваться еще в ХVIII веке. На первом плане города Баку, составленном в 1796 г. русскими инженерами, были зафиксированы здания замка, мечети и караван-сарая. Когда в 1826 г. замок и караван-сарай были разрушены во время военных действий, градообразующую функцию взяла на себя мечеть.

Гусейнгулу Сарабский в своей книге "Старый Баку" интересно описывал историю возникновение мечети и района Тезепир. Как можно узнать из книги, однажды человек, рывший себе колодец, обнаружил могилу. Находке в народе было придано религиозное значение, и место было окрещено Тезепир, то есть "новое святое место". Вскоре некто по имени Шейх Абусеид построил здесь мечеть, огородил ее забором и дал ей название Тезепир. Дома, построенные вокруг этой мечети, образовали Тезепир мехеллеси (Тезепирский квартал).

Во второй половине ХIХ в. Тезепирский квартал, населенный в основном малоимущими людьми, начал разрастаться и застраиваться. Особенно быстро отстраивались Юрьевская (Советская, проспект Нариманова), Верхняя Нагорная (ул. Абдуллы Шаига), Нагорная (ул. 26 Бакинских Комиссаров, Ганифа Алескерова), Верхняя Тезепирская (ул. Мустафы Субхи), Нижняя Тезепирская (ул. Мирзы Фатали Ахундова), Чадровая (ул. Мирзы Ага Алиева) и другие.

Сегодня мечеть Тезепир является одной из важных достопримечательностей азербайджанской столицы. Как и сто лет назад ее минареты возвышаются над нагорной частью старого Баку, а звуки азана призывают к молитве.

Всех с праздником!

Лала Мамедова

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