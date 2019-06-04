https://news.day.az/society/1126114.html В Азербайджане станет больше бесплатных пляжей?
В Азербайджане станет больше бесплатных пляжей?
В Азербайджане должны быть созданы общественные пляжи. Существование таких пляжей является очень важным вопросом.
Об этом, как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, сказал во вторник председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.
По словам главы агентства, в настоящее время в Баку имеются частные пляжи, но их незначительное количество вызывает беспокойство: "В то же время, почти все пляжи в мире являются общественными, и различные компании могут предлагать там свои услуги".
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