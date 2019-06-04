https://news.day.az/society/1126143.html Тяжелая авария в Баку, образовалась большая пробка
Тяжелая авария в Баку, образовалась большая пробка
В Баку произошла тяжелая авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой Publika.az, на ведущей в аэропорт трассе вблизи поселка Рамана столкнулись два автомобиля. От силы удара один из автомобилей перевернулся на проезжей части дороги.
В результате аварии на дороге образовалась большая пробка.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и скорая помощь.
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