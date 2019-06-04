В Баку произошла тяжелая авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Publika.az, на ведущей в аэропорт трассе вблизи поселка Рамана столкнулись два автомобиля. От силы удара один из автомобилей перевернулся на проезжей части дороги.

В результате аварии на дороге образовалась большая пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и скорая помощь.

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