Наблюдаемая в настоящее время в Азербайджане температура больше характерна для июля и августа.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Тагиевой, в прогнозе на июнь было отмечено, что он будет жарче обычного: "С первых дней июнь оказался жарким. В зависимости от региона, температура воздуха на 5-7 градусов превышает климатическую норму".

Директор Национального департамента напомнила, что в прошлом году в первые дни июня в Баку температура воздуха составляла 24-25 градусов. В июне нынешнего года температура на 8-10 градусов выше. Сейчас в Баку 35 градусов тепла. Эта температура продержится до конца недели".

Тагиева отметила, что в отдельные дни июля и августа ожидается 40 и выше градусов тепла.

Директор Национального департамента также добавила, что летом самая высокая температура наблюдается между 11:00 и 17:00 часами: "В это время опасно находиться под солнцем, в особенности, детям и пожилым людям".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!