В Азербайджане планируется строительство очистных сооружений нового типа для предотвращения загрязнения Каспийского моря.

Об этом сообщил начальник отдела Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Зияддин Казымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в республике реконструируются канализационные и водопроводные сети. В ближайшее время, в соответствии с государственной программой, будет предотвращено загрязнение Каспия сточными водами.

Казымов добавил, что хоть и объявлены результаты анализа проб, взятых в некоторых частях Каспийского моря, лабораторные исследования образцов, взятых с территорий Тюркан, Набрань и Хачмаз, еще не завершены. Их результаты будут объявлены в ближайшее время.

Казымов отметил, что главной причиной непригодности пляжей в Тюркане, Говсане, Шихове, Гарадаге и Сумгайыте является прямой сброс бытовых сточных вод из жилых районов.

"В течение 10 лет наблюдается относительное улучшение в этой области. Возможно, в ближайшие годы мы заметим позитивные изменения", - добавил он.

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