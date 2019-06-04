В связи с праздником Рамазан и Международным днем защиты детей сотрудники Главного Управления культуры города Баку провели встречу с семьями шехидов - героических сынов Родины, погибших в апрельских боях 2016 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие известные исполнители Эльнур Мамедов, Амиль Гасаноглу, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Пярвиз Абдуллаев. Встреча прошла в теплой, душевной атмосфере.

На мероприятии было отмечено, что светлая память о героических сыновьях и дочерях Родины, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности страны будет вечно жить в наших сердцах, и наш священный долг проявлять особую заботу о детях шехидов.

Напомним, что в ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага. Пятого апреля с 12:00 на линии противостояния азербайджанских и армянских войск по соглашению сторон операции были остановлены.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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