Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Центр политической психологии (ЦПП) подписали соглашение о создании Центра китайского языка и культуры при ЦПП.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям, глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа, депутаты и другие гости.

В своей вступительной речи Сеидов отметил, что центр внесет значительный вклад в развитие отношений между народами Азербайджана и Китая. Сеидов подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Китай успешно сотрудничают во многих областях. Он также отметил, что между Азербайджаном и Китаем существуют и исторические отношения: "Азербайджан и Китай вносят важный вклад в мировое экономическое развитие через древний Шелковый путь, сближая цивилизации и расширяя существующее сотрудничество. Я верю, что отношения между двумя странами будут и дальше развиваться".

Затем выступил посол Китая и высоко оценил открытие Центра китайского языка и культуры при ЦПП. Посол отметил, что открытие этого центра свидетельствует о высоком значении азербайджано-китайских отношений: "Я верю, что центр подготовит большое количество говорящих по-китайски дипломатов, депутатов и молодых лидеров, и они, в свою очередь, приведут новые поколения к многовековой китайско-азербайджанской дружбе".

Выступивщие позже депутаты Асим Моллазаде, Насиб Махаммалиев и Эльман Насиров отмечали, что между Китаем и Азербайджаном существуют древние и прочные отношения, и создание такого центра было необходимостью на сегодня. Также было подчёркнуто, что центр окажет большую поддержку развитию отношений между двумя странами.

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