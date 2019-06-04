В праздничные дни министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в праздничные дни транспорт, телекоммуникации и почтовые учреждения будут работать бесперебойно.

Министерство дало соответствующие поручения, входящим в структуру, а также подчиненным, но не входящим в структуру организациям по качественному и бесперебойному обеспечению граждан транспортными, телекоммуникационными, в том числе, телефонными услугами, услугами, интернета, мобильной связи, радио- и телевещания, а также почтовыми услугами.

В праздничные дни предусматривается принятие оперативных мер в связи со входящими звонками и на закрытые, в связи с долгами, телефонные линии.

Будут приняты соответствующие меры по обеспечению транспортных и телекоммуникационных услуг, радио- и телевизионного вещания, оперативного устранения неисправностей кабельной и линейной связи, организации сменной работы в почтовых отделениях, остановки профилактических и строительно-монтажных работ и безопасности средств связи.

В праздничные дни сервисный центр "Шебеке 1" будет обслуживать население с 9:00 до 18:00, а остальные 8 центров "Шебеке" - с 10:00 до 17:00.

Междугородние перевозки будут работать в расширенном рабочем режиме. В то же время, Бакинский международный автовокзал будет работать в усиленном режиме. Учитывая плотный пассажиропоток, на линии будут задействованы дополнительные автобусы.

В случае возникновения каких-либо проблем в этой сфере граждане могут обращаться на "горячую линию" 1655.

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