В Азербайджане отмечают праздник Рамазан
Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, месяц Рамазан в Азербайджане в 2019 году начался 6 мая.
Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, а также памятку в помощь мусульманам, соблюдающим пост.
В фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Рамазан - Eydül-Fitr приходится на 5 июня. В 2019 году праздник Рамазан в Азербайджане отмечается 5 и 6 июня.
Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне, праздничный день считается нерабочим.
Праздничный намаз начнется в 08:00 5 июня в мечети Аждарбей, в 09:00 - в мечети Тезе Пир.
По заключению Совета гази, в нынешних условиях при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре