Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, месяц Рамазан в Азербайджане в 2019 году начался 6 мая.

Как и каждый год УМК и Шамахинская астрофизическая обсерватория НАНА составили специальный календарь месяца Рамазан, а также памятку в помощь мусульманам, соблюдающим пост.

В фетве отмечается, что в зависимости от степени видимости луны в первый день месяца Шавваль праздник Рамазан - Eydül-Fitr приходится на 5 июня. В 2019 году праздник Рамазан в Азербайджане отмечается 5 и 6 июня.

Праздник Рамазан отмечается на государственном уровне, праздничный день считается нерабочим.

Праздничный намаз начнется в 08:00 5 июня в мечети Аждарбей, в 09:00 - в мечети Тезе Пир.

По заключению Совета гази, в нынешних условиях при закяте рекомендуется учитывать на каждого члена семьи 5-10 манатов.

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