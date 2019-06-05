В связи с праздником Рамазан в мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, в связи с окончанием месяца Рамазан, с 09:00 (в некоторых мечетях с 08:00) во всех действующих мечетях Азербайджана верующие совершили праздничный намаз.

Сегодня сотни тысяч мусульман совершали намаз, молились и просили у Всевышнего прощения. Они также молились за восстановление территориальной целостности Азербайджана, скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, являющегося главной проблемой страны, и освобождение азербайджанских территорий от вражеской оккупации.

Праздничные молитвы были совершены под руководством председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде в мечети Тезепир.

Напомним, что праздник Рамазан проводится в Азербайджане пятого и шестого июня.

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