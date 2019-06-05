Кабинет министров Азербайджана утвердил важное изменение в связи с решениями о нарушителях правил дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, решением Кабмина теперь вместо электронного протокола об административном проступке будет составляться электронное решение о взыскании.

До сих пор водители, несогласные с выписанным им электронным протоколом, могли в течение 10 дней подать соответствующее ходатайство. В случае, если водитель такого ходатайства не подавал, по истечении 10-дневного срока выносилось решение об административном взыскании, водитель получал штраф. Это решение также можно было обжаловать в вышестоящей инстанции в течение 10 дней.

Теперь и эта процедура меняется. При вынесении электронного решения об административном взыскании у водителя, несогласного с решением, будет 20 дней на его обжалование. Обжаловать штраф можно в вышестоящей инстанции или через суд.

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