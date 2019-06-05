https://news.day.az/society/1126416.html Сильное землетрясение на Каспии - ПОДРОБНОСТИ
Сильное землетрясение на Каспии - ПОДРОБНОСТИ
В Каспийском море произошло сильное землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Национальном сейсмологическом центре НАНА, толчки были зафиксированы в 14:33 по бакинскому времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8.
Эпицентр толчков находился на глубине 62 километров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре