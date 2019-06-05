Сильное землетрясение на Каспии - ПОДРОБНОСТИ 1 474

В Каспийском море произошло сильное землетрясение. Как сообщили Day.Az в Национальном сейсмологическом центре НАНА, толчки были зафиксированы в 14:33 по бакинскому времени. Магнитуда землетрясения составила 4,8. Эпицентр толчков находился на глубине 62 километров. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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