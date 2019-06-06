Подозреваемого в краже сейфа с деньгами и взломе платежного терминала задержали сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

31-летний безработный житель Баку Ильясов Парвиз Бахруз оглу задержан пятого июня. Согласно материалам делам, он обвиняется в том, что 24 апреля ночью из зоомагазина, принадлежащего Анару Агаеву, похитил сейф с 15 тысячами манатов. Затем 30 апреля ночью Ильясов взломал установленный на автобусной остановке платежный терминал Milli Ön, принадлежащий компании Kontec LTD. Таким образом из аппарата было похищено 1 300 манатов.

При задержании оперативники изъяли у мужчины предметы, используемые им при краже, которые приложены к делу в качестве вещественного доказательства. Пока в уголовном деле, возбужденном в отношении П.Ильясова, два эпизода.

Следствие по факту продолжается.

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