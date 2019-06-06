Стало известно время наступления лета в этом году в Азербайджане.

Как сообщает Milli.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА, весна сменится на лето 21 июня в 19:54 по бакинскому времени, передает Day.Az.

Сообщается, что в этот день будет самая короткая ночь и длинный день.

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