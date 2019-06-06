https://news.day.az/society/1126494.html Когда придет лето в Азербайджан? - НАЗВАНА ДАТА Стало известно время наступления лета в этом году в Азербайджане.
Когда придет лето в Азербайджан? - НАЗВАНА ДАТА
Стало известно время наступления лета в этом году в Азербайджане.
Как сообщает Milli.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию НАНА, весна сменится на лето 21 июня в 19:54 по бакинскому времени, передает Day.Az.
Сообщается, что в этот день будет самая короткая ночь и длинный день.
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