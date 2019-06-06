https://news.day.az/society/1126548.html Госслужба автотранспорта Азербайджана о пассажиропотоке в праздничные дни
Госслужба автотранспорта Азербайджана о пассажиропотоке в праздничные дни
Государственная служба автомобильного транспорта назвала количество пассажиров, перевезенных сегодня из регионов в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня с 56 автовокзалов и автомобильных станций республики были перевезены 15490 пассажиров. 11790 из них были перевезены из регионов в столицу", - сказала руководитель пресс-службы организации Нурида Аллахъярова.
Напомним, что 5-6 июня в Азербайджане объявлены нерабочими днями в связи с праздником Рамазан
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