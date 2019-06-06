Популярная юмористическая команда из Украины выступит в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Одна из самых популярных юмористических команд Украины "Ветераны Космических Войск" выступит на открытии Азербайджанской Лиги смеха (популярный юмористический проект Украины Лiга Смiху), которое состоится в Государственном академическом национальном драматическом театре 15 июня в 19:00, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В преддверии праздничного вечера участники команды "Ветераны Космических Войск" приглашают бакинцев на открытие.
В фестивале примет участие 15 команд, 10 из которых будут отобраны звездными-тренерами, среди которых актриса и танцовщица Оксана Расулова, актер Азер Бахшалиев, актер Самандар Рзаев. Также будет один джокер, который будет меняться на каждой игре. Руководитель Азербайджанской Лiга Смiху - Джавид Шахбазбеков.
В честь открытия Азербайджанская Лига Смеха приготовила для зрителей массу сюрпризов.
Для участия в лотерее необходимо купить билет и выиграть авиабилет в Стамбул (туда-обратно). Хотите выиграть призы от Азербайджанская Лiга Смiху? Для этого нужно сделать следующее поэтапно:
1) Поставить Like страничке "Как по Маслу";
2) Купить билет с iticket.az (Пригласительные не учувствуют);
3) Поставить в story билет и отметить страничку "Как по Маслу".
Победители будут определены во время концерта. Среди призов:
1) 15 бутылок масла Final Оil;
2) 15 футболок и кепок от Final Oil;
3) Проездная карта на 20 манат от Ekonom Taxi;
4) Авиабилет в Стамбул;
Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/liga-smekha/12194.
Телефон для справок: +994 51 997 10 27.
Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83-351480118773285/
İnstagram: www.instagram.com/p/BxxaEA_AM1T/?igshid=14qoubjjza31&fbclid=IwAR3lRcf36-cF0ne5p_Gtw0RymtwNYtWg6cfyt3Yc5ubSlPqfUHdl4nWKqgE
Генеральный спонсор - торговая марка Final Oil, организационная поддержка - Главное управление культуры города Баку.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре