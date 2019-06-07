В Баку 42-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, погибшей является Севиндж Оруджева 1977 года рождения.

Отмечается, что Оруджева активно принимала участие в благотворительных акциях, были замужем и имела двоих детей.

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