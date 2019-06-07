С 10 июня начинается электронная регистрация в рамках приема в V класс лицеев при Управлении образования по г. Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.

Прием в V класс Гуманитарно-технического лицея, гуманитарно-технических лицеев №№ 2 и 147 и Экологического лицея № 291 осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) кандидата на сайте mektebeqebul.edu.az

Электронный прием документов завершится 19 июня.

В V класс лицеев принимаются учащиеся, окончившие IV класс общеобразовательных школ с оценками "хорошо" и "отлично", и отличающиеся особыми способностями.

Лица, по каким-либо причинам не сумевшие пройти электронную регистрацию самостоятельно, могут обращаться в Центр альтернативной регистрации, функционирующий в бакинской средней школе № 258.

Прием документов в VII класс школ-лицеев №№ 20, 62, 70, 72, 83, 166, 213, 220, 246, 252, 261, 264, 267, 275, 299, 49, Комплекс школы-лицея № 200, гуманитарно-технических лицеев №№ 2, 16 и 147, Экологического лицея № 291, Гуманитарно-технического лицея и лицея "Zəkalar" ("Таланты") № 287 будет проводиться тоже с 10 июня в соответствующих школах-лицеях и лицеях. Для прохождения регистрации родители могут обращаться непосредственно в само учебное заведение.

Прием документов в эти школы-лицеи и лицеи также завершится 19 июня.

Прием в лицеи и школы-лицеи будет осуществляться путем конкурса: для V классов - 22 июня, для VII классов - 23 июня. Учащимся будут предложены тестовые задания по родному языку, математике и логике.

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