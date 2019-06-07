Из-за спорных моментов по поводу некоторых слов, которые должны быть включены в новый орфографический словарь азербайджанского языка, его издание задерживается.

Об этом Trend сказал директор Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Мохсун Нагысойлу, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения по поводу спорных слов.

Нагысойлу добавил, что среди них есть слова, недавно вошедшие в словарь, а также слова, которые были включены в издание 2013 года и стали объектами критики.

Директор Института сказал, что издание словаря изначально планировалось в мае этого года, но теперь задержится до сентября.

Отметим, что последний орфографический словарь азербайджанского языка был издан в 2013 году. С тех пор вошедшие в азербайджанский язык в течение шести лет 4000 новых слов включены в текущую версию словаря. В целом, в новом словаре насчитывается около 112 тысяч новых слов.

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