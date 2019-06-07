В Баку ожидается 31-градусная жара
8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-23, днем 29-31 градус тепла, передает Day.Az.
Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 45-55%.
Прогноз погоды на Абшеронских пляжах.
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.
В районах Азербайджана осадков не ожидается. В некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24, днем -34-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.
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