Пропавшая несколько дней назад в Баку трехлетняя девочка Захра найдена и передана своей семье. По подозрению в похищении задержана жительница Масаллинского района Тазагюль Назарова.

Как передает Day.Az, издание Qafqazinfo подготовило репортаж из дома Захры, в котором родители девочки раскрыли подробности инцидента.

Day.Az представляет читателям данный репортаж:

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