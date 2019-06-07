https://news.day.az/society/1126831.html Родители Захры рассказали подробности похищения девочки - ВИДЕО
Родители Захры рассказали подробности похищения девочки - ВИДЕО
Пропавшая несколько дней назад в Баку трехлетняя девочка Захра найдена и передана своей семье. По подозрению в похищении задержана жительница Масаллинского района Тазагюль Назарова.
Как передает Day.Az, издание Qafqazinfo подготовило репортаж из дома Захры, в котором родители девочки раскрыли подробности инцидента.
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