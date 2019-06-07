В селе Мосул Загатальского района Азербайджана произошло ДТП.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, шестого июня примерно в 14:00 на территории села Мосул перевернулся автомобиль марки "Nissan", управляемый У. Алиевым.

В результате инцидента пассажир Бахтияр Аббасов скончался на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.

По факту ведется расследование.

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