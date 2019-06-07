https://news.day.az/society/1126864.html В Грузии жестоко расправились с азербайджанской семьей
В Грузии жестоко расправились с азербайджанской семьей
В грузинском районе компактного проживания азербайджанцев Гардабани была убита семейная пара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Interpress News, убитые были жителями села Ашагы Кяпянякчи Мусаев Искандер и Мусаева Шафига.
Родственники с трудом опознали супругов, лица которых были обезображены до неузнаваемости.
Очевидцы сообщили, что на стене дома покойных были оставлены сообщения проживающим в России детям Мусаевых.
По факту ведется расследование.
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