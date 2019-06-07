На Бакинском олимпийском стадионе 9 июня в 13:00 международный турнир Caspian Style Jam по танцам в стиле Break dance & Hip-Hop, организованный Caspian Flava Crew. В соревновании примут участие танцоры из Грузии, Эстонии, России и других стран. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

C 2017 года Caspian Flava Crew организовывает соревнования для развития таких направлений танца, как брейк-данс и хип-хоп. В состав судейства входят представители России - победители международных соревнований Аслан Нейматов (Bboy Stimo) и Вюсал Гасанов (Vusalizm).

"Главная цель проекта - развитие культуры по Break dance & Hip-Hop и раскрытие талантливой молодежи. Это соревнование позволит танцорам представлять нашу страну на различных мировых конкурсах. Еще одной целью является обмен опытом между учителями и танцорами, привлечение подростков и молодежи к этим танцам", - отметил главный организатор мероприятия, член правления Федерации брейк-данса Азербайджана Кямран Гулиев.

Победители конкурса получат следующие вознаграждения.

Break dance pro 1 место - 500 AZN

Hip-hop pro 1 место - 500 AZN

Break dance kids - 200 AZN

Hip -hop kids -200 AZN

8 июня в Nero Dance Studio пройдут мастер-классы от Аслана Нейматова и Вусала Гасанова.

Президент Ассоциации танца и член правления Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов отметил, что этим турниром начинается пятилетняя подготовка к Олимпийским играм 2024 года.

Состязания по брейк-дансу впервые были проведены на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет одобрил внесение в программу Олимпийских игр 2024 года (они будут проходить в Париже) брейк-данса.

"За это время мы будем готовить детей, которые будут представлять нашу страну, а также создадим условия для тренеров и педагогов, потому что система подготовки на сегодняшний день сильно отстает. Наши тренера сами задают стили, мувы (акробатические элементы), физические тренировки и сами отбирают учеников. Данная система давно устарела и требует перемен. У нас есть пять лет на то, чтобы создать из команды юниоров, это дети 12,13,14 лет, будущую мощную команду, которая будет представлять нашу страну, отобрать максимальное количество способных и талантливых детей. Для этого потребуется открыть новые школы. Нужно будет договариваться с лицеями и общеобразовательными школами для проведения у них отбора среди учащихся. Возможно, преподавать даже в этих школах, так как брейк-данс - официальный вид спорта. После отбора детей привлекать их в Break Dance школы на бесплатной основе. Следующее, что очень важно, - создавать базу тренеров для потенциальной сборной Азербайджана. То есть собрать человек 40-50, над которыми будут работать 4-5 тренеров, из которых будут отобраны тренера по физической подготовке, акробатике, гимнастике, методисты и хореографы. Наша цель объединиться и делать общую работу для успехов нашей страны", - сказал Азиз Азизов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.

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