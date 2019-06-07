10 июня в эфирном пространстве Азербайджана будут проводиться комплексные профилактические работы.

Как сообщили axsham.az в производственном объединении "Teleradio", в связи с комплексными профилактическими работами вещание телеканалов и радио будет приостановлено с 06:00 до 15:00, передает Day.Az.

Отмечается, что профилактическая работа ведется в соответствии с утвержденным графиком. Согласно графику этого года, предусмотрено проведение четырех профилактических работ.

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