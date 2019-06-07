В Азербайджане объявлены учительские вакансии по всем дисциплинам.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом рассказал руководитель Центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что в мае в информационную систему были внесены данные о 4925 вакансиях в школах.

Руководитель центра напомнил, что третьего июня стартовал конкурс по смене мест работы учителей, преподающих на основе бессрочных контрактов в общеобразовательных учреждениях Министерства образования. Джамалзаде отметил, что теперь кандидаты могут ознакомиться со списком вакансий, войдя в свой личный кабинет по приему документов в электронной форме.

По его словам, соискатели выберут вакансии в соответствии со своими предпочтениями, а затем с учетом набранных баллов будет осуществлено их распределение по местам работы.

Представитель министерства сказал, что учителя будут распределяться в соответствии со специальностями и баллами, набранными в ходе диагностических тестов или конкурса по приему на работу.

"Диагностическое оценивание учителей в стране завершено. Это означает, что у каждого учителя есть своя диагностическая оценка. Таким образом, кандидат сам определяет, какие результаты будут учитываться - диагностического теста или конкурса по приему на работу. На это нет ограничений", - отметил Джамалзаде.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!