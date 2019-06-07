По факту похищения трехлетней Захры Багирзаде в Сабунчинском районе столицы возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что по факту в следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 144.1 (похищение человека) УК АР.

Подозреваемая в совершении преступления Таргюль Назарова 1980 года рождения задержана. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что 4 июня трехлетняя Захра пропала возле своего дома. В результате интенсивных поисковых мероприятий Главного управления полиции города Баку, Управления полиции Сабунчинского района и 12-го отделения полиции пропавшая З.Багирзаде была найдена на территории Низаминского района столицы и передана семье. Выяснилось, что ребенок был похищен.

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