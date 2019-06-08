История “Нефтяных камней” в фотографиях - ФОТО
"Нефтяные камни" стал первым в мире городом, построенным на сваях в море, где добывали нефть. Построен он был в 1949 г. в 42 км от Баку.
Как передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.
Город получил название Нефтяные камни. На это место обратили внимание еще в 30-х гг. Называлось оно Черные Камни. Это была небольшая гряда еле выступающих над поверхностью Каспия скал.
Летом 1949 г. к бурению первой скважины все было готово. К празднику 7 ноября скважина дала первую нефть с километровой глубины.
Строительство эстакады началось в 1952 г. К концу 50-х Нефтяные камни представляли собой уже довольно крупный рабочий поселок с двумя электростанциями, котельной, баней, медпунктом. Для рабочих были построены 16 двухэтажных деревянных бараков. Самый старый барак ("первый дом") был сдан в эксплуатацию 3 марта 1949 г.
Ниже - подборка фотографий "Нефтяных камней" прошлых лет:
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