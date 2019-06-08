"Нефтяные камни" стал первым в мире городом, построенным на сваях в море, где добывали нефть. Построен он был в 1949 г. в 42 км от Баку.

Как передает Day.Az, об этом пишет azerhistory.com.

Город получил название Нефтяные камни. На это место обратили внимание еще в 30-х гг. Называлось оно Черные Камни. Это была небольшая гряда еле выступающих над поверхностью Каспия скал.

Летом 1949 г. к бурению первой скважины все было готово. К празднику 7 ноября скважина дала первую нефть с километровой глубины.

Строительство эстакады началось в 1952 г. К концу 50-х Нефтяные камни представляли собой уже довольно крупный рабочий поселок с двумя электростанциями, котельной, баней, медпунктом. Для рабочих были построены 16 двухэтажных деревянных бараков. Самый старый барак ("первый дом") был сдан в эксплуатацию 3 марта 1949 г.

Ниже - подборка фотографий "Нефтяных камней" прошлых лет:

1960-е. Эстакады1930-е. Черные камни1950. Узкоколейка1950-е. карманы, чтобы машины могли разминуться1950-е1956. Фотограф Петер Бок-Шредер195719571960-е1960-е1960-е. Жилая зона1960-е. Жилые бараки1960-е1964. Фото - Джон Репс1964. Фото - Джон Репс196419651970-е. Доставка нефтяников вертолетом1970-е197519761979Начало 1980-х1980-е. в Небольшой парк в жилой зоне2000-е. Общий вид2000-е2000-е2005Общий видОбщий вид"Первый дом"

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