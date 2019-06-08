https://news.day.az/society/1127181.html Тяжелое ДТП в центре Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Тяжелое ДТП в центре Баку, есть пострадавшие - ФОТО
Около Зимнего парка в центре Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, женщина-водитель врезалась в ехавший впереди грузовик.
В результате аварии автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.
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