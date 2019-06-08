Около Зимнего парка в центре Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, женщина-водитель врезалась в ехавший впереди грузовик.

В результате аварии автомобилям был нанесен серьезный ущерб. Пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

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