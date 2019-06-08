В эпоху средневековья, и, возможно, в более ранний период, в Ичеришехер пользовались подземными ходами.

Об этом заявил председатель правления Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель администрации отметил, что по этому вопросу были проведены обширные исследования: "В свое время специалисты осуществили обширные исследования в данной области, и их результаты свидетельствуют о том, что, к сожалению, подземные дороги не сохранились до наших дней в первоначальном виде. Некоторые из этих дорог когда-то были забетонированы, или перекрыты другими способами. И сегодня невозможно говорить о целостности таких подземных проходов от начала и до конца. Соответственно, эти проходы невозможно соединить в единую сеть или использовать в каких-либо других целях".

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