В соответствии с рекомендациями и указаниями руководства страны по защите зеленых насаждений и сохранением облика города Баку в столице прошли субботники.

Как сообщаетDay.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., один из таких субботников был организован в Наримановском районе. На всех центральных проспектах, улицах на территории района проведены работы по очистке и благоустройству.

Так, очищены витрины объектов на проспектах Гейдара Алиева и Ататюрка, улицах Гасаноглу, А.Нейматуллы, на проспекте Ф.Х.Хойского, проспекте Азадлыг, Хатаинском проспекте, улице Тебриз и других центральных улицах, спилены высохшие деревья, заменены сезонные цветочные кустарники, вымыты тротуары и деревья, оказаны агротехнические услуги озеленениям.

Вопросы, связанные с оказанием постоянного ухода зеленым насаждениям держатся на контроле Исполнительной власти района.

В рамках акции была очищена незаконная уличная торговля, вымыты входы и выходы станций метро.

Эта работа будет продолжаться еженедельно по субботам.

В субботнике, проходившем на территории района, приняли участие свыше 2,5 тыс. работников коммунальных служб района, представители учреждений, организаций, общественности.

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